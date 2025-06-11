Trump, Los Angeles’taki Olaylara Karşı Sert Tepki

TRUMP’IN ŞİDDET OLAYLARINA TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles’ta gerçekleşen şiddet olaylarına karışan göstericilere karşı sert bir tepki verdi. Trump, “Bunlar diğer ülkelerin bayraklarını gururla taşıyorlar ama Amerikan bayrağını taşımıyorlar, onu sadece yakıyorlar. Amerikan bayrağını yakanlar bir yıl hapis cezasına çarptırılmalı.” dedi. Kuzey Carolina’daki Fort Bragg Üssü’nde düzenlenen törende, Los Angeles’taki olayların kabul edilemez olduğunu belirten Trump, eyalet yönetiminin yetersiz kalması nedeniyle düzeni sağlamak için harekete geçtiğini vurguladı.

LA’DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Göstericilerin çoğunun “para karşılığı” şiddet olaylarına karıştığını söyleyen Trump, Los Angeles’a binlerce Ulusal Muhafız göndermemesi durumunda kentin yakılıp yıkılacağını dile getirdi. California Valisi Gavin Newsom’ı “beceriksiz” ve “yetersiz” olarak nitelendiren Trump, “California’da tanık olduğumuz şey, ülkemize yönelik yabancı bir işgali sürdürmek amacıyla yabancı bayraklar taşıyan isyancıların barışa, kamu düzenine ve ulusal egemenliğe saldırısıdır. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz.” diye ekledi.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER VE GÜVENLİK

Los Angeles’ta çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğunu savunan Trump, bu kişilerin tutuklanması gerektiğini ifade etti ve “Los Angeles’ı özgürleştireceğiz.” dedi. ABD Başkomutanı olarak Los Angeles’ta güvenliği sağlamak için gereken her türlü önlemi alacağını belirten Trump, yasaların kendisine bu sorumluluğu yüklediğini hatırlattı. Amerikan ordusunun kuruluşunun 250. yıl dönümünü 14 Haziran’da Washington’daki büyük bir geçit töreni ile kutlayacaklarını kaydetti.

SAVAŞ VE BAŞARILAR

1. Dünya Savaşı’na ABD’nin girişi ile ilgili de konuşan Trump, “Savaşı kazanan bizdik. Biz olmasaydık, şu anda hepiniz Almanca konuşuyor olurdunuz, belki biraz da Japonca da karışırdı. Ama savaşı biz kazandık.” şeklinde ifadelerde bulundu.

ICE KARŞITI PROTESTOLAR

Los Angeles’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert bir yanıt vermişti. Yaşanan ICE karşıtı protestolar sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışmalar olabiliyor ve bazı araçlar göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getiriliyordu. Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafız görevlendirdiğini, ardından da ilave 2 bin muhafız ve 700 deniz piyadesi askerinin daha görevlendirildiğini açıkladı. California Valisi Newsom ise Trump’ın federal yetkilerini aştığını, eyaletler üzerindeki Ulusal Muhafızların kullanımına müdahale ettiğini belirterek bu durumu durdurması için federal mahkemeye başvurdu.