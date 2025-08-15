Trump, Lukaşenko’ya Teşekkür Etti

ABD BAŞKANINDAN LUKAŞENKO’YA TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Donald Trump, Belarus’ta serbest bırakılan 16 siyasi tutukludan dolayı Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya teşekkür etti. Trump, Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi yaptı ve bu görüşme doğrultusunda, “Lukaşenko ile yüz yüze görüşmeyi umuyorum” ifadesini kullandı.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Belarus Devlet Başkanı ile gerçekteşen görüşmesinde Trump, sosyal medya üzerinden açıklamalar yaptı. Açıklamasında, Belarus’ta tutuklu bulunan siyasi mahkumlarla ilgili bilgiler vererek, “Değerli Lukaşenko ile fevkalade bir görüşme gerçekleştirdik. Özgürlüğüne kavuşturulan 16 mahkum için kendisine teşekkür ettim” dedi. Ayrıca, ileri tarihlerde serbest bırakılması planlanan bin 300 tutuklunun durumuna da değindi.

PUTİN’İN ZİYARETİ VE GELECEK PLANSALAR

Görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska ziyareti de dahil olmak üzere birçok konuya değinildi. Trump, gelecekte Lukaşenko ile yüz yüze gelebilme umudunu da dile getirdi.