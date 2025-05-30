Trump, Mahkeme Kararını Hatalı Buldu

TRUMP’TAN TİCARET MAHKEMESİ KARARINA TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin diğer ülkelere uygulanan tarifeleri engelleyen kararına itiraz etti. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemenin gümrük vergileri hakkında “inanılmaz bir şekilde” ABD’nin aleyhine karar verdiğini, ancak temyiz mahkemesinin bu kararı durdurduğunu belirtti. Trump, mahkeme kararı ile ilgili olarak, “ABD’ye böylesi bir zarar verme potansiyeline sahip olmaları nasıl mümkün olabilir? Tamamen ‘Trump nefreti’ mi? Başka ne gibi bir sebep olabilir?” ifadelerini kullandı.

TİCARET VE MAHKEME ELEŞTİRİSİ

Trump, uyguladığı tarifelerin diğer ülkelerden ABD’ye trilyonlarca dolar aktardığını vurgulayarak, mahkeme kararını “çok yanlış ve siyasi” olarak nitelendirdi. Düşüncelerini paylaşırken, Yüksek Mahkeme’nin bu “korkunç kararı” hızla ve kararlı bir şekilde iptal etmesini umduğunu ifade etti. “Dolandırıcıların” ülkeyi yok etmesine izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Trump, “Korkunç karar, bu tarifeler için Kongre’nin onayını almam gerektiğini belirtiyordu. Eğer kabul edilirse, bu başkanın gücünü tamamen yok edecek” dedi ve kararın uluslararası alanda yankı uyandırdığını savundu.

TEMYİZ SÜRECİ VE SONUÇLARI

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump’ın uyguladığı gümrük vergileri konusunda özel şirketler ve eyaletlerden gelen talepler doğrultusunda bir karara varmıştı. Bu karar, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) dahilinde Başkan’a tanınan yetkilerin aşıldığını göstermekteydi. Anayasa’nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre’ye verdiği açıklanan kararda, itiraz edilen tarife kararlarının iptal edileceği ve bunların uygulanmasının kalıcı olarak engelleneceği dile getirilmişti.

Trump yönetimi ise bu karara itiraz ederek, hükümetin diplomasisine zarar verdiğini ileri sürdü ve temyiz mahkemesine başvuruda bulundu. Hükümetin temyiz süreci devam ederken, mahkeme kararı geçici olarak durdurulmuştu.