Trump Media Bitcoin Yatırım Yetkisi Aldı

TRUMP MEDIA’NIN ÖNEMLİ ADIMI

Donald Trump’ın yönetimindeki Trump Media and Technology Group, kurumsal Bitcoin stratejisinde önemli bir aşama kaydetti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kayıt beyanını geçerli kabul etmesiyle, Truth Social platformunu işleten şirket, artık elde ettiği fonları Bitcoin yatırımlarında kullanma yetkisine sahip oluyor. Şirketin Bitcoin hazine planı, yaklaşık 50 kurumsal yatırımcıdan sağlanan 2,3 milyar dolarlık sermaye ile kripto para alımları gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

ŞİRKETİN YATIRIM PLANI VE BELGELERİ

Trump Media’nın resmi belgelerinde, şirketin “Bitcoin ve Bitcoin ile ilgili varlıklarını en uygun gördüğü miktarlarda ve zaman çizelgesinde satın alacağı” belirtiliyor. Ayrıca, dosyada şirketin istediği zaman toplamda 12 milyar dolar değerinde daha fazla hisse senedi, borç veya varant çıkarma hakkına sahipsin. Trump Media, bir basın açıklamasıyla, “Şirketin raf kayıt beyanı altında herhangi bir menkul kıymet çıkarma konusunda acil planları bulunmuyor.” diyor.

SERMAYE VE HİSSE DURUMU

Eski dönem sermaye sahiplerinin elinde bulunan yaklaşık 84,7 milyon hisse, şu anda yeniden satış için kayıtlı durumda. Bu blok, halka açık dolaşımın yarısına ve tüm ödenmemiş hisselerin yüzde 30’una denk geliyor. Firma, Nasdaq borsasında DJT koduyla işlem görüyor. Truth Social’a ek olarak, şirketin Truth+ yayın hizmeti de bulunuyor ve bu yılın ocak ayında kripto odaklı bir fintech markası olan Truth.fi’yi faaliyete geçirdi. Basın açıklamasında, Truth.fi “Amerika Önce yatırım araçlarını içeren bir finansal hizmetler ve fintech markası” olarak tanımlanıyor.