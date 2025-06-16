Trump Media’nın Bitcoin Stratejisi Gelişiyor

KRİTİK KİLOMETRE TAŞI

Trump Media and Technology Group, Donald Trump’ın yönetiminde bulunduğu medya şirketi, kurumsal Bitcoin stratejisinde önemli bir aşamaya ulaştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kayıt beyanını geçerli ilan etmesiyle birlikte, Truth Social platformunu işleten bu şirket, elde ettiği fonları Bitcoin yatırımlarında kullanma yetkisine sahip oldu. Şirketin Bitcoin hazine planı, yaklaşık 50 kurumsal yatırımcıdan toplanan 2,3 milyar dolarlık sermayeyi kripto para alımlarında kullanmasına olanak sağlıyor.

YATIRIM STRATEJİLERİ

Trump Media’nın resmi belgesinde, “Bitcoin ve Bitcoin ile ilgili varlıklarını en uygun gördüğü miktarlarda ve zaman çizelgesinde satın alacağı” ifade ediliyor. Ayrıca dosyalama, şirketin istediği zaman 12 milyar dolar değerinde daha fazla hisse senedi, borç ya da varant toplamasına izin veren evrensel bir raf içeriyor. Trump Media, bir basın açıklamasıyla “Şirketin raf kayıt beyanı altında herhangi bir menkul kıymet çıkarma konusunda acil planları bulunmuyor.” şeklinde bir açıklama yaptı. İlk dönem sermaye sahiplerinin elinde bulunan yaklaşık 84,7 milyon hisse, yeniden satış için kayıtlı durumda. Bu blok, halka açık dolaşımın yarısına ve tüm ödenmemiş hisselerin yüzde 30’una denk geliyor.

SAHA FAALİYETLERİ

Firma, Nasdaq borsasında DJT kodu altında işlem görüyor. Truth Social platformuna ek olarak, Truth+ yayın hizmetini de işletiyor. Ayrıca, bu yılın ocak ayında kripto hedefleri olan Truth.fi adlı bir fintech markasını başlattı. Basın açıklamasında Truth.fi, “Amerika Önce yatırım araçlarını içeren bir finansal hizmetler ve fintech markası” olarak tanımlanıyor.