Trump Medya Grubu, CRO Stratejisi Kuruyor

DÜZENLEYİCİ BİR ADIM ATILIYOR

Donald Trump’ın Truth Social platformunu yöneten Trump Media and Technology Group, kripto para sektöründe önemli bir gelişme yaşıyor. Şirket, Cryptocom ve Yorkville Acquisition ile stratejik bir iş birliği oluşturarak Trump Media Group CRO Strategy adında yeni bir varlık oluşturuyor. Bu adım, halka açık şirketler arasında Cronos (CRO) tokenını tutan en büyük hazine olmayı hedefliyor.

YENİ FİNANSMAN YAPISI BELİRLENİYOR

Anlaşma süreci, Trump Media Group CRO Strategy’nin kripto para rezervlerini toplam 6,42 milyar dolarlık bir hedefle oluşturmasıyla ilerliyor. Finansman yapısı, 1 milyar dolarlık CRO tokenları, 420 milyon dolarlık nakit ve varantlar ile Yorkville iştiraki tarafından sağlanan 5 milyar dolarlık kredi limitinden oluşuyor. Şirketler, bu sermayenin CRO Strategy’yi “ilk ve en büyük halka açık CRO hazine şirketi” konumuna getireceğini belirtiyor. Ayrıca, projenin tarihteki piyasa değeri oranına göre en büyük dijital varlık hazine şirketi olma potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.

Uzun vadeli taahhütleri desteklemek için katılımcılar, kurucu hissedarlıkları üzerinde zorunlu bir yıllık başlangıç kilitlenme dönemine anlaşmış durumda. Bu kilitlenme, iş birliği anlaşmasının kapanmasını takip eden tüm varantları kapsıyor. Ön kilitlenme döneminin ardından, ek üç yıllık kısıtlayıcı serbest bırakma programının uygulanması planlanıyor. Bu düzenleme, ortakların uzun vadeli taahhütlerini güvence altına almayı amaçlıyor.