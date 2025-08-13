Trump, Medyayı Görüşme Üzerine Eleştirdi

MEDYANIN YAKLAŞIMINI ELEŞTİRİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye dair medyanın tutumunu eleştirdi. Sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Trump, “Putin ile yapacağım görüşme hakkında medya çok haksız davranıyor” dedi.

SAHTE HABERLERİN YAYILMASI

Trump, ilk başkanlık döneminde tavsiyeler aldığı eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, görüşmenin ABD’de yapılacak olmasına rağmen “Putin zaten kazandı” yorumunu yaptığını belirtti. Medyada dolaşan sahte haberlerden yakınan Trump, “sürekli işten çıkarılmış kaybedenler” ve “budala insanlar” olarak tanımladığı kişilerin Putin’le görüşmesi hakkındaki yorumlarının ön plana çıkarıldığını ifade etti.

BASININ TUTUMU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Trump, “Rusya ile yapılan anlaşma kapsamında Moskova ve Leningrad’ı bedava alsaydım, medya bunu ‘kötü bir anlaşma’ olarak sunardı. Bu kişiler, ‘hasta’ ve ‘dürüst olmayan’ kişiler. Muhtemelen ülkemizden nefret ediyorlar ama önemli değil çünkü her şeyde kazanıyoruz” şeklinde konuştu.