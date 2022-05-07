Trump, Mehmet Öz için mitinge katıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin eski Başkanı Donald Trump, Mehmet Öz’e destek olmak için mitinge katıldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığı için yarışan Prof. Dr. Mehmet Öz’e destek vermek için mitinge katıldı. Trump Öz’ü “büyük beyefendi” şeklinde çağırdı.

Pittsburgh’in güneydoğusunda bulunan 15 bin nüfuslu Greensburg kasabasındaki mitingde konuşan Trump, “büyük beyefendi” şeklinde niteleyerek Dr. Öz’ü sahneye çağırdı. Trump, “Dr. Mehmet Öz gibi sıra dışı adayları desteklemekten korkmuyorum. Onu uzun zamandır tanıyorum. Onu, sizin adınıza mücadele etmesi için Senatoya göndereceksiniz, değil mi?” diye seslendi.

“KAZANMAK İÇİN AÇIK ARA EN İYİ ŞANSA SAHİP”

Ünlü cerrahın eyalette ‘kazanmak için açık ara en iyi şansa’ sahip olduğunu belirten Trump, “(Öz’ün) TV Şovu harika, o ekranlarda, tüm o kadınların yatak odalarında. Bir sürü korkunç, haksız ve gerçek dışı atışlara da maruz kalıyor.” şeklinde konuştu. Trump, Ohio ve Indiana eyaletlerindeki ön seçimlerde desteklediği tüm adayların zaferle çıktığını kaydederek, bunun da Cumhuriyetçi partiyi dönüştürdüğünün bir ispatı olduğunu savundu. Mitinge katılanlar arasında “Trump 2024” ve “Amerika’yı tekrar büyük yap” şeklindeki şapka ve yağmurluklar dikkati çekti.

CUMHURİYETÇİ PARTİNİN ADAYI ÖZ

Pennsylvania’da 17 Mayıs’ta yapılacak ön seçimlerde Cumhuriyetçi ve Demokrat Partiden adaylar, 8 Kasım 2022 Salı günü ülke genelinde yapılacak ara seçimlerdeki oy pusulalarına girebilmek için kozlarını paylaşacak. 2022 Kasım ara seçimlerinde Amerikalılar, Kongre’nin Temsilciler Meclisi’ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato’daki 100 sandalyenin de 35’i için sandığa gidecek. Mehmet Öz, 30 Kasım 2021’de, Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığı için yarışacağını duyurmuştu.