Trump Miller’ı Danışman Olarak Düşünüyor

ABD BAŞKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve iç güvenlikten sorumlu danışmanı Stephen Miller’ı düşündüğünü dile getirdi. Başkan, Air Force One uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulundu. Trump, “Signal krizinin” ardından görevden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’a olan güvenini kaybetmediğini ifade etti. “Waltz Birleşmiş Milletlere gidiyor. Bence, kendim için seçeneğim olsaydı bu işi diğerine tercih ederdim.” dedi.

WALTZ’IN GÖREVİ DEĞİŞTİRİLDİ

Waltz hakkında “İstifa etmedi, sadece görevini değiştirdim.” diyen Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı olmak isteyen birçok kişinin bulunduğunu belirtti. Ayrıca, 6 ay içerisinde bu göreve birinin atanmasını umduğunu kaydetti. Trump, dolaylı olarak bu görevi yaptığını ifade ettiği iç güvenlikten sorumlu danışmanı Miller’ın, değerlendirilen seçenekler arasında en üst sırada olduğunu vurguladı.

SIGNAL KRİZİ HAKKINDA

Signal krizi, Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz’ın mart ayında Yemen savaş planlarını paylaştığı Signal grubuna, “yanlışlıkla” The Atlantic dergisinin baş editörü Jeffrey Goldberg’i eklemesiyle başlamıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Waltz eleştirilerin odağı haline geldi. ABD basınında, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Pentagon’daki ofisinde bulunan masaüstü bilgisayara Signal uygulamasının kurulması talimatını verdiği iddiaları yer aldı. Hegseth’in, ABD ordusunun Yemen’e yönelik saldırılara ilişkin hassas bilgileri, ailesi ve avukatının da bulunduğu Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı öne sürüldü.

TRUMP’IN YENİ GÖREV ATAMALARI

Başkan Trump, perşembe günü Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Waltz’ı ABD’nin BM Daimi Temsilciliğine aday göstereceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun mevcut pozisyonuyla birlikte bir süre Waltz’ın görevini de üstleneceğini belirtti.