Trump, Musk’a destek verdi!

SON DÖNEMDE KESKİN GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump ile ünlü iş insanı Elon Musk arasındaki ilişkilerde son zamanlarda yaşanan çatışma dikkat çekiyor. Beyaz Saray’daki görev süresinin sona ermesine az bir süre kala, Musk’ın Kongre’deki vergi kesintisi tasarısını sert bir şekilde eleştirmesi, Trump’ı oldukça öfkelendirdi.

MUSK’A YARDIM ETMEK

Trump, Musk’ın açıklamalarına dair değerlendirmesinde, “Elon ile ilişkimiz çok iyiydi, ama artık bu ilişkinin nereye gittiğini bilmiyorum. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Ona çok yardım ettim, sonuçta 40 milyar dolarlık devlet desteği aldı” şeklinde konuştu.

MUHAREBE VAR

Elon Musk ise Trump’ın sözlerine karşı sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi. Musk, “Ben olmasaydım, Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi’ni alır, Cumhuriyetçiler Senato’da sadece 51-49 üstünlük sağlardı” ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump’ın geçmişteki bütçe eleştirilerine atıfta bulundu ve “Bu adam bugün nerede?” ile “Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!” gibi sert sözler sarf etti.

PİŞMANLIK BELİRTİSİ

Bu gerilim sonrası Musk’tan beklenmedik bir açıklama geldi. X üzerinden başka bir paylaşımda, Trump hakkında zaman zaman çok ileri gittiğini kabul eden Musk, “Bazı paylaşımlarımdan gerçekten pişmanlık duyuyorum” diyerek bir miktar geri adım attı.

BARIŞ OLASILIĞI

Musk’ın bu açıklamasının ardından gözler Trump’a çevrildi. Kendisine yöneltilen “Elon Musk ile barışır mısınız?” sorusuna Trump, “Hiçbir kırgınlığım yok. Olanlara şaşırdım. Söylediklerinden dolayı kendini kötü hissediyor. Ülkeyi düzeltmemiz gerekiyor, bu yüzden onunla barışabilirim” yanıtını verdi.