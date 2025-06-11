Trump, Musk’a Destek Vermişti

SON DÖNEM GERİLİMİ

ABD Başkanı Donald Trump ile ünlü iş insanı Elon Musk arasındaki ilişkilerde son zamanlarda dikkat çeken bir gerginlik yaşanıyor. Beyaz Saray’daki görev süresinin sona ermesine yakın bir dönemde Musk’ın Kongre gündeminde yer alan vergi kesintisi tasarısını sert bir dille eleştirmesi, Trump’ı oldukça öfkelendirdi.

TRUMP’IN MÜDAHALESİ

Trump, Musk’ın açıklamalarına yanıt verirken, “Elon ile ilişkimiz çok iyiydi, ama artık bu ilişkinin nereye gittiğini bilmiyorum. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Ona çok yardım ettim, sonuçta 40 milyar dolarlık devlet desteği aldı” şeklinde ifadeler kullandı.

MUHAFAZAKAR GEÇİŞ

Elon Musk, Trump’ın bu sözlerine sosyal medya platformu X üzerinden sert bir yanıt verdi. Musk, “Ben olmasaydım, Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi’ni alır, Cumhuriyetçiler Senato’da sadece 51-49 üstünlük sağlardı” şeklinde yorumda bulundu. Aynı zamanda Trump’ın geçmişteki bütçe eleştirilerine de atıfta bulunarak, “Bu adam bugün nerede?” ve “Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!” ifadelerini kullandı.

PİŞMANLIK İFADESİ

Yaşanan gerilimin ardından Musk’tan beklenmedik bir açıklama geldi. X üzerinden yaptığı başka bir paylaşımda, sık sık Trump hakkında fazla ileri gittiğini kabul eden Musk, “Bazı paylaşımlarımdan gerçekten pişmanlık duyuyorum” diyerek bir adım geri attı.

BARİŞ OLASILIĞI

Musk’ın bu açıklamalarının ardından gözler yeniden Trump’a çevrildi. Kendisine “Elon Musk ile barışır mısınız?” sorusu yöneltildiğinde Trump, “Hiçbir kırgınlığım yok. Olanlara şaşırdım. Söylediklerinden dolayı kendini kötü hissediyor. Ülkeyi düzeltmemiz gerekiyor, bu yüzden onunla barışabilirim” yanıtını verdi.