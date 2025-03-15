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Trump, Musk’ın Oğlunu İşaret Etti

TRUMP VE MUSK’IN OĞLU GÜNDEME OTURDU

ABD Başkanı Donald Trump, ünlü milyarder Elon Musk’ın Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başında bulunduğu süre zarfında, Musk’ın oğlu X Æ A-12’nin gösterildiği bir anla gündeme geldi. Trump, Beyaz Saray’da yürüyen Musk’ın küçük oğlu X’i işaret ederken X sembolü yapmasıyla dikkat çekti. Bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

BAŞKANLIK OFİSİ’NDEKİ GÖRÜNTÜLER

Musk, Oval Ofis’te Donald Trump ile düzenlediği basın toplantısında 4 yaşındaki oğlunu da yanında getirdi. Geçen ay Musk’ın oğlunu Oval Ofis’e getirerek, Trump’ın yanındaki masada babasını taklit ettiği ve burnunu karıştırdığı anlar da sosyal medya üzerinde sıkça paylaşılarak gündem olmuştu. Bu görüntüler, takipçiler arasında yoğun etkileşim yarattı.

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