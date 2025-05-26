Trump, Müzakerelerde İlerleme Kaydedildi’ni Açıkladı

Trump, Morristown Havaalanı’nda Air Force One uçağına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde “önemli ilerleme” kaydedildiğini belirten Trump, “Ne olacağını göreceğiz ama bence İran cephesinden iyi haberler alabiliriz.” dedi.

İRAN İLE YENİ TEMASLAR YOLDA

Bir gazetecinin nükleer müzakereler kapsamında İran ile yeni temaslar olup olmayacağına yönelik sorusuna yanıt veren Trump, “Çok yakında. Yarın ne olacağını size söyleyemem. İran görüşmelerinin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Bunun olmasını çok isterim. Çünkü bombaların atılmadığı ve insanların hayatını kaybetmediğini görmeyi çok isterim. Bunun gerçekleşmesini gerçekten çok isterim.” ifadesini kullandı.

GAZZE’DEKİ DURUMA DEĞİNDİ

Trump, Gazze’deki duruma da dikkat çekerek, ABD’nin hem İsrail hem de Hamas yetkilileriyle direkt temas halinde olduğunu söyledi. Trump, “Bu durumu mümkün olan en kısa sürede durdurup durduramayacağımıza bakmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

NÜKLEER MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecinde, Tahran’ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında önemli anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor. İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. Daha önce Tahran’ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesine izin verme niyetlerini dile getiren ABD’li yetkililer, son günlerde İran’ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini sona erdirmesini istediklerini ifade ediyor. İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’nin müzakerelerde Tahran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma talebinin ardından beşinci tur müzakerelere katılıp katılmama konusunda henüz bir karar vermediklerini aktardı.