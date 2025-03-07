Trump: NATO Harcamaları İçin Ülkeleri Uyardı

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN NATO AÇIKLAMASI

Donald Trump, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, harcama hedeflerini yerine getirmeyen NATO müttefiklerini savunmayabileceklerini vurguladı. Bir muhabirin “ABD’nin ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağını bir politika haline getirecek misiniz?” şeklindeki sorusuna Trump, “Eğer ödeme yapmazlarsa onları savunmayacağım. Hayır, onları savunmayacağım. Bunu söylediğimde çok tepki aldım.” yanıtını verdi.

MÜTTEFİKLERİN TUTUMU ÜZERİNE

Başkan Trump, “Eğer ABD sıkıntıya girerse ve biz onları arayıp ‘Bir sorunumuz var’ dersek, Fransa, ‘Bir sorunumuz var’ dersek, adını vermeyeceğim birkaç ülke daha… Sizce gelip bizi korurlar mı?” diyerek müttefiklerin tutumunu sorguladı.

SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ PLANI

Trump, açıklamasının devamında önümüzdeki bir buçuk ay içinde Suudi Arabistan’a bir seyahat gerçekleştirmeyi düşündüğünü de belirtti. “Onlarla harika bir ilişkim var ve bana çok iyi davrandılar. Ancak askeri teçhizat ve diğer şeyleri satın almak için Amerikan şirketlerine çok para harcayacaklar.” dedi.

PARA ÜZERİNE POLİTİKALAR

ABD Başkanı Trump, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen ürünler için yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklamış, ayrıca beş milyon dolara satılacak “altın kart” vize programını hayata geçirme planlarından bahsetmişti.