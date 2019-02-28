Trump nedenini açıkladı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile neden anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Kuzey Kore lidei Kim Jong-un ile Vietnam’da görüşen ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıklamalarda bulunuyor.

ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarından satır başları;

KUZEY KORE İLE GÖRÜŞMELER

Kuzey Kore konusunda Kim Jong-un’la görüşmelerde son derece yapıcı bir zaman geçirdik. Herhangi bir şey imzalamak konusunda karar vermedik, iyi bir şey olmadığını düşündük. Şu anda bazı seçeneklerimiz vardı e bu seçeneklerin hiçbirini kullanmama kararı verdik. Bazen de masadan uzaklaşmanız gerekir.

Şu anda yaptırımlar hala uygulanmakta. Kuzey Kore yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. İstediğimiz her şeyi yapmadıkları için anlaşma sağlanamadı. İstediğimiz noktaya gelineceğini düşünüyorum. Kim Jong-un bana söz verdi, nükleer test yapmayacaklarını söyledi.

Kim Jong-un ile birbirimizi seviyoruz. İyi anlaştık. Anlaşma bizim için uygun değildi. Hızlı yapmaktansa doğru yapmayı tercih ederim.

Michael Cohen’in iddiaları gerçek dışı. Böylesine bir sahte ifade verilmesi ve böylesine önemli bir zirve ile aynı anda gerçekleştiriliyor olması berbat bir şey. Tek bir konuda yalan söylemedi. Rusya ile tezgah yok dedi. O konuda neden yalan söylemediğine şaşırdım. Rusya ile anlaştı demesini bekledim ama demedi. Yüzde 95’ini yalan söyledi. Bu cadı avı. Rusya ile gizli bir anlaşma yok.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun açıklamalarından satır başları;

ABD’nin istediği sonuca ulaşamadık. Yine de umutluyum, neler olacağını zaman gösterecek. İlerleme sağlayacağız. Daha fazlasını yapmaya kararlıyız. Biraz daha iyisini yapabilirdik ancak birlikte çalışacağımız konusunda anlaşarak masadan ayrıldık. Gerçek bir ilerleme sağlandığını söyleyebiliriz.

HÜRRİYET