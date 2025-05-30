Trump, Netanyahu’nun Politikalarından Rahatsız

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Katil İsrail devletinin Gazze üzerindeki saldırıları sürüyor. İsrailli askeri uzman Amos Harel, bu durumu ele alan bir makale yayımladı. “Haaretz” gazetesinde kaleme aldığı yazısında Harel, Trump’ın son haftalarda Tel Aviv yönetimine “Gazze’ye insani yardımların girişi” konusunda baskı yaptığını, bu durumun ise Netanyahu yönetimini esir takası anlaşmasına zorladığını belirtti.

TRUMP’IN NETANYAHU’DAN RAHATSIZLIĞI

Harel, Trump’ın Gazze’deki gelişmeler ve İran ile müzakereler konusundaki Netanyahu’nun politikalarından rahatsız olduğunu vurgulayarak, “Görünüşe göre ABD Başkanı Donald Trump, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun oyunlarından bıkmış durumda.” dedi.

NETANYAHU’YA SERT UYARI

ABD ve İran arasında devam eden müzakerelere dikkat çeken Harel, Trump’ın Netanyahu’ya, Washington ile Tahran arasındaki müzakereler sırasında İran nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlememesi konusunda sert bir uyarıda bulunduğunu aktardı. Harel, bunun yanı sıra Trump’ın Netanyahu’ya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’den “daha ihtiyatlı” davrandığını ifade ederek, Netanyahu yönetiminin artan gerilimlere rağmen Trump’ın ABD-İsrail ilişkilerindeki dikkat sebebiyle açıkça karşıt bir politika izleyemediğini değerlendirdi.

Harel, Netanyahu hükümetinin başarısızlıklarından ötürü “günah keçisi” arayışında olduğuna da dikkat çekti ve Tel Aviv’in kamuoyunun dikkatini başka konulara çekmeye çalıştığını kaydetti.