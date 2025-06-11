Trump, Netanyahu’ya Gazze’ye Saldırıları Durdur Dedi

İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARINDA CİDDİ KAYIPLAR

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 55 bine ulaştı. Enkazların altında hâlâ binlerce ölü bulunduğu ifade edilirken, İsrail ordusu işgali genişletme ve kalıcı hale getirme yönünde saldırı planına geçiş yapmayı sürdürüyor.

TRUMP’IN NETANYAHU’YA ÇAĞRISI: SALDIRILARI DURDUR

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulmasını istedi. Trump’ın Netanyahu’ya, “Bunu bitir” dediği aktarıldı. Trump, savaşın sona ermesinin İran ve Suudi Arabistan ile yapılan müzakerelere yardımcı olacağını ifade etti. Ayrıca, Trump’ın Netanyahu’ya İran’a saldırı konusunda da uyarılarda bulunduğu, bu seçeneği gündeminden çıkarması gerektiğini belirttiği vurgulandı. Müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri bir opsiyonun da göz ardı edilmediği dikkat çekti.

NETANYAHU MÜZAKERELERDE İLERLEMEK İSTİYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’de ateşkes ve esir takası ile ilgili müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Netanyahu’nun konuya dair Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve müzakere heyetinden belirli yetkililerin katıldığı bir toplantı düzenlediği bildirildi.