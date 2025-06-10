Trump, Netanyahu’ya Müzakere Önerdi

TRUMP’TAN NETANYAHU’YA MÜZAKERE ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a askeri müdahalede bulunma tehdidinde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya müzakere yolunu tercih etmesi gerektiğini belirtti. Trump, Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulundu, görüşmede farklı konuları ele aldıklarını ifade etti.

MÜZAKERE YOLU DAHA İYİ OLUR

Trump, “Netanyahu’ya İran ile müzakere etmelisin dedim. Bu şekilde daha iyi olabilirsin. Bu, sana verebileceğim günün tavsiyesi olabilir. Hadi, kalk ve müzakere et” sözleriyle Netanyahu’ya öneride bulundu. Aynı zamanda, yıkım ve ölümle sonuçlanmayacak bir anlaşma yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak, “Bunu onlara da söyledim. Umarım bu yol başarılı olur, ama olmayabilir, yakında göreceğiz” dedi.

İRAN İLE GÖRÜŞME

Perşembe günü ABD’nin İran ile görüşeceğini paylaşan Trump, “O zamana kadar bekleyeceğiz. Onlar vazgeçmek istemiyor. Vazgeçmeleri gereken şey uranyum zenginleştirmesi. Biz ise tam tersini istiyoruz” şeklinde konuştu. Trump, İran’ın müzakerelerde ABD’nin istediği noktada olmadığını belirtti ve “Bunu söylemek istemem ama alternatif çok, çok kötü ve onlar o noktada değiller. Anlaşmayla ilgili düşüncelerini bize ilettiler. Ben de bunun kabul edilemez olduğunu söyledim” ifadelerini kullandı.