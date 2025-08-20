Haberler

Trump, Netanyahu’yu Savaş Kahramanı Olarak Tanımladı

TRUMP’IN NETANYAHU’YA YAKLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump, bir radyo programında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yorumda bulundu. Trump, Netanyahu’yu “iyi bir adam” olarak tanımladı ve onun için “Mücadele ediyor. O bir savaş kahramanı, çünkü birlikte çalıştık” dedi. Ayrıca, Netanyahu’nun zor durumda olduğunu ve “Onu hapse atmaya çalışıyorlar” ifadesini kullandı.

SİYASİ İTTİFAK VE DESTEK

Trump’ın açıklamaları, iki lider arasında kurulan politik ilişkilere işaret ediyor. Netanyahu’ya verdiği destekle, Trump, İsrail’in uluslararası alandaki durumu ve iç siyasetindeki baskılara dikkat çekmiş oluyor. İki liderin ortaklığı, bölgede pek çok tartışmanın merkezinde yer alıyor.

