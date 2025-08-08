Trump, Nobel Barış Ödülü’ne aday

ABD BAŞKANI TRUMP’A YAKLAŞAN NOBEL BARIS ÖDÜLÜ

ABD Başkanı Donald Trump, uzun zamandır istediği Nobel Barış Ödülü’ne bir adım daha yaklaşıyor. Beyaz Saray’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelen Trump, sağlanan üçlü mutabakat ile iki ülke arasındaki savaşın sonlandığını duyurdu. Trump, “Tam 35 yıl boyunca savaştılar, şimdi dost oldular ve uzun süre boyunca da dost olacaklar. Azerbaycan ve Ermenistan savaşı sonsuza kadar bitirmeye karar verdi” şeklinde konuştu.

TRUMP’A ADAYLIK DESTEĞİ

Basın toplantısında ortak olarak bulunan liderlerden Aliyev, Trump’ın “Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmeyi hak ettiğini, (Paşinyan) birlikte aday göstereceğiz” dedi. Aliyev, “Nobel’i Başkan Trump’tan daha fazla hak eden var mı?” sorusunu yöneltti.

ATEŞKES ANLAŞMASI VE BAŞBAKAN AÇIKLAMASI

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, yaptığı açıklamayla Tayland’la yaşanan sınır çatışmalarının sona ermesi için sağlanan ateşkes anlaşmasındaki katkıları sebebiyle Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiğini belirtti. Manet, Norveç Nobel Komitesi’ne gönderdiği mektupta, “Potansiyel olarak yıkıcı bir çatışmayı önleyen bu zamanında müdahale, büyük bir can kaybının önlenmesinde hayati öneme sahipti ve barışın yeniden tesis edilmesine giden yolu açtı” ifadelerine yer verdi.

PAKİSTAN VE İSRAİL’DEN AÇIKLAMALAR

Ayrıca, Pakistan da geçen haziran ayında Hindistan’la olan anlaşmazlığı çözmeye yardımcı olduğu gerekçesiyle Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstereceğini bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise geçen ay Trump’a bir mektup göndererek kendisini ödüle aday gösterdiğini açıkladı.