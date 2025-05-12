Trump, Nükleer Çatışmayı Durdurdu. Gurur Duyuyor

TRUMP’IN HİNDİSTAN-PAKİSTAN ÇATIŞMASINA YARDIMCI OLDUĞU AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmaların sonlandırılmasına yardımcı olduklarını belirtti. Trump, “Nükleer çatışmayı durdurduk. Bence kötü bir nükleer savaş olabilirdi. Milyonlarca insan ölebilirdi. Bu yüzden bununla gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı. Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis’te düzenlenen basın toplantısında, iki nükleer ülke arasında yaşanan gerilimi değerlendiren Trump, çatışmaların sürmesi halinde gidişatın “nükleer bir savaşa” dönüşebileceğini kaydetti.

ATEŞKESİN ÖNEMİ VE TRUMP’IN GURURU

Trump, “Yönetimim, Hindistan ile Pakistan arasında tam ve acil bir ateşkes sağlanmasına yardımcı oldu; bu bence kalıcı bir ateşkes, nükleer silahlara sahip iki ulusun tehlikeli çatışmasını sona erdirdi.” diyerek, bu süreçte oynadıkları rolden duyduğu gururu ifade etti. Ayrıca, iki ülke ile ticari müzakereler yaparak yüksek miktarda ticaret gerçekleştireceklerini dile getiren Trump, bu müzakerelerin Hindistan ile başladığını aktardı.

HİNDİSTAN’IN SALDIRISI VE ÇATIŞMALARIN BAŞLANGICI

Hindistan’ın, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına karşılık olarak 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine düzenlediği füze saldırıları, taraflar arasında çatışmaların başlamasına neden oldu. Her iki ülke, 10 Mayıs’ta ABD’nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etti.