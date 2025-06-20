Trump Nükleer Saldırı Hazırlığında İddiası

ABD’NİN NÜKLEER SİLAH KULLANMA İHTİMALİ KONUSUNDA İDDİALAR

ABD’nin İran-İsrail çatışmasına ne ölçüde müdahil olacağı belirsizliğini korurken, Donald Trump yönetimi hakkında ‘nükleer saldırıya hazırlanıyorlar’ iddiaları dikkat çekiyor. İngiltere merkezli bir gazetenin aktardığına göre, ABD ordusunun, İran’ın derinliklerinde saklanan Fordo nükleer tesisini yok etmek için geleneksel sığınak delici bombaların yeterli olmayacağını düşündüğü ve bu sebeple nükleer silah kullanımını göz önünde bulundurduğu belirtiliyor.

Taktik Nükleer Silah İhtimali

Gazeteye göre konuşan iki ABD savunma yetkilisi, Fordo’nun derinliklerinde bulunan, füzelerin ulaşamayacağı bu tesise yalnızca taktik nükleer silahların ulaşabileceğini ifade etti. Ancak The Guardian, Başkan Donald Trump’ın nükleer silah kullanma niyetinde olmadığını yazdı. Trump’a yakın bir medya kuruluşu, bu detayları yalanlayarak Trump’ın nükleer silah kullanmayı düşündüğünü duyurdu.

Beyaz Saray’dan Açıklama

Fox News muhabiri Jaqui Heinrich, Beyaz Saray kaynaklarına dayanarak, “Beyaz Saray’daki üst düzey bir yetkili, bu haberin doğru olmadığını söyledi. Hiçbir seçenek, nükleer silah dahil, masadan kalkmış değil. Ancak ABD ordusu Fordo’da gerçekleştireceği görev için konvansiyonel sığınak delici bombaların yeterli olacağından oldukça emin” ifadelerini aktardı. Böyle bir nükleer hamlenin sıkça sivil kayıplar vermesine, bölgenin uzun dönem zehirlenmesine ve uluslararası krizin daha da derinleşmesine yol açabileceği belirtiliyor. Trump, seçim kampanyasında “sonsuz savaşlara son verme” ve “Orta Doğu’ya barış getirme” vaadinde bulunmuştu.

RUSYA’DAN UYARI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’nin İran’da taktik nükleer silah kullanmasının felaketle sonuçlanacağına dikkat çekti. Peskov, bu ifadelerini ABD Başkanının açıklamalarından ziyade, basında çıkan haberlere dayanarak duyurduğunu belirtti; ancak hangi medya kuruluşlarına atıfta bulunduğunu açıklamadı. Başkan Trump, İsrail ile İran arasındaki artan gerginlik karşısında ABD’nin rolüne dair kararın önümüzdeki iki hafta içerisinde verileceğini dile getirdi. Rusya, İran ile yakın ilişkileri çerçevesinde Washington’u İsrail’e askeri destek vermemesi konusunda sert bir şekilde uyarıyor.