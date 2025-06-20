Trump Nükleer Saldırı Hazırlığında mı?

ABD’NİN İRAN-İSRAİL SAVAŞINA KATILIMI BEKLENİYOR

ABD’nin İran ve İsrail arasındaki çatışmaya doğrudan müdahale edip etmeyeceği henüz belirsizliğini korurken, Donald Trump yönetimi için “Nükleer saldırıya hazırlanıyorlar” iddiaları dikkat çekiyor. İngiltere merkezli bir gazetenin aktardığına göre, ABD ordusunun İran’ın yer altında bulunan Fordo nükleer tesisini yok etmek için sığınak delici bombaların yeterli olmayacağı belirtiliyor ve bu durum, nükleer silah kullanımını gündeme getirebiliyor.

TAKTİK NÜKLEER SİLAHLARIN GEREKLİLİĞİ

Gazeteye konuşan iki ABD savunma yetkilisi, derin dağların içindeki bu tesise sadece taktik nükleer silahların ulaşabileceğini ifade ediyor. Ancak aynı gazete, Başkan Donald Trump’ın henüz nükleer silah kullanmayı düşünmediğini bildiriyor. Trump’a yakın olan bir medya organı, bu iddiayı yalanlayarak, Trump’ın nükleer silah kullanımını düşündüğünü aktarıyor. Bir muhabir, Beyaz Saray’dan aldığı bilgilere göre, “Beyaz Saray’daki üst düzey bir yetkili, bu haberin doğru olmadığını söyledi. Hiçbir seçenek (nükleer silah dahil) masadan kaldırılmış değil. Ancak ABD ordusu Fordo’da görev için konvansiyonel sığınak delici bombaların yeterli olacağından oldukça emin” ifadesini kullanıyor. Böyle bir askeri hamlenin çok sayıda sivil kayba ve uzun vadede bölgenin zehirlenmesine neden olacağı ve uluslararası krizin derinleşebileceği öngörülüyor. Trump, seçim kampanyasında “sonsuz savaşlara son verme” ve “Orta Doğu’ya barış getirme” sözü vermişti.

RUSYA’DAN UYARI: NÜKLEER SİLAH FELAKET OLUR

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Peskov, “ABD’nin İran’da taktik nükleer silah kullanması bir felaket olur” şeklinde konuştu. Bu açıklamanın, ABD Başkanı’nın ifadeleriyle değil, medyada yer alan haberlerle bağlantılı olduğunu belirtti. Hangi medya kuruluşlarına atıfta bulunduğunu ise açıklamadı. Başkan Trump, artan gerilim karşısında ABD’nin nasıl bir tutum alacağına dair kararın önümüzdeki iki hafta içinde verileceğini söyledi. Rusya, İran ile olan yakın ilişkileri çerçevesinde, Washington’u İsrail’e askeri destek vermemesi hususunda sert bir şekilde uyarıyor.