Trump o ismi affediyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddiaları soruşturan savcı Mueller tarafından yürütülen soruşturmada suçlu bulunan Manafort’u affediyor.

Trump, “ABD’ye karşı komplo kurmak” ve “ABD adaletine karşı şahitleri ayartmak” şeklindeki suçlamaları kabul eden Manafort’u affedebileceğini belirtti.

New York Times gazetesinin Manafort’un Mueller soruşturmasıyla iş birliğini kabul etmeden önce Trump’ın avukatlarıyla görüştüğünü iddia etmesinin üzerine yorum yapan Trump, af ihtimalinin masada olduğunu dile getirdi. Trump, “Bu konu üzerine bir görüşmemiz olmadı. Fakat neden (affetme ihtimalini) masadan kaldırayım ki?” dedi.

Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde kendisinin kampanya menajeri olarak görev yapan Manafort hakkında açıklamalar yapmıştı. Manafort, ABD’nin başkenti Washington’daki federal mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmesinin ardından, soruşturmayı yürüten Mueller ile iş birliği yapacağını da açıklamıştı.

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