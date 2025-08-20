Trump, Orban ile telefon görüşmesi yaptı

TRUMP VE ORBAN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşme, Trump’ın Beyaz Saray’da düzenlenecek olan Ukrayna zirvesi hakkında Orban’ı bilgilendirdiği bilgisi ile ön plana çıkıyor.

UKRAYNA ZİRVESİ VE RUSYA’YA DİKKAT

Görüşme sırasında ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Budapeşte’de yapılabilecek bir zirve konusu da masaya yatırıldı. Taraflar arasındaki bu diyalogların, iki ülke arasındaki gerginlikleri azaltma potansiyeli taşıdığı düşünülüyor.