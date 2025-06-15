Trump, Ordu Geçit Törenini Kutladı

ABD ORDUSUNUN 250. YIL DÖNÜMÜ GEÇİT TÖRENİ

ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC’de gerçekleştirilen görkemli bir geçit töreniyle Amerikan ordusunun 250. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Askeri gösterinin sonunda yaptığı konuşmada Trump, ordunun “en büyük, en sert ve en cesur savaş gücü” olduğunu belirtti. Aynı gün, Trump’ın politikalarına karşı ülke genelinde binlerce protestocu “No Kings” sloganıyla sokaklara döküldü. Başkan, protestoculara da gözdağı mesajı verdi.

GÖSTERİDERECE ÖNEMLİ BİR ASKERİ ETKİNLİK

Hayatın dönüm noktası olan geçit töreni, National Mall’da yapıldı ve ABD tarihindeki en kapsamlı askeri gösterilerden biri olarak kaydedildi. Etkinlikte yaklaşık 7 bin asker, birçok M1-A1 Abrams tankı, Bradley ve Stryker zırhlı araçları, obüsler ve diğer ağır silahlar yer aldı. Törende harcanan maliyetin 45 milyon dolara ulaştığı bildirildi. Farklı dönemlerin tarihini yansıtan tarihi üniformalar ve ekipmanlarla gerçekleştirilen tören, çatışma geçmişini aktararak askeri teknolojileri tanıttı.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN UYARI MESAJI

Törende Amerikan askerlerine seslenerek orduya duyduğu minneti ifade eden Trump, “Ordu bizi özgür kılıyor, siz bizi güçlü kılıyorsunuz ve bu gece tüm Amerikalıları gururlandırdınız” şeklinde konuştu. Dünya genelinde artan çatışmalara dikkat çekerken, “Amerika’nın düşmanları, Amerikan halkını tehdit ederseniz, askerlerimizin sizin için geleceğini defalarca öğrendiler. Yenilginiz kesin olacak, sonunuz kesin olacak ve çöküşünüz tam ve eksiksiz olacak” dedi. Savaşta hayatını kaybeden askerleri de anarak, “Sizi seviyoruz, size saygı duyuyoruz ve ülkemize yaptığınız asil hizmeti minnetle karşılıyoruz” diye ekledi.

TRUMP’IN DOĞUM GÜNÜ VE ETKİNLİKLER

Bu tören, Trump’ın 79. doğum gününe denk geldi. Katılımcılar, Trump geçit töreni alanına geldiğinde 21 pare top atışı eşliğinde “Happy Birthday to You” şarkısını söyledi. Trump ve eşi Melania Trump’a Amerikan bayrağı hediye edildi, etkinlik Lee Greenwood’un “God Bless the USA” şarkısının canlı performansıyla sona erdi. Fırtına beklentisine rağmen planlandığı gibi ilerleyen törende yalnızca F-22 uçuşu gibi birkaç hava gösterisi iptal edildi.

ULUSAL PROTESTOLAR VE GÖÇMEN POLİTİKALARI

Geçit töreninin yapıldığı gün, aslında ülke genelinde Trump’ın otoriter politikalarına karşı “No Kings” hareketi kapsamında 2 binden fazla protesto düzenlendi. Organizatörler, bu hareketin göçmen politikaları, otoriterliği ve demokrasiye ilişkindir yönelik amaçlarla düzenlendiğini vurguladı. Washington’da büyük bir protesto düzenlenmemesine rağmen, bazı göstericiler “Faşist ABD’ye Hayır” ve “Krallara Hayır” yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı.

PROTESTOLARIN BÜYÜMESİ VE ULUSAL MUHAFAZALAR

Göçmen karşıtı baskınlara karşı düzenlenen gösterilerle birleşen geçit töreni ve protestolar, federal binaları koruma amaçlı olarak Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’a rağmen Los Angeles’a 4 bin Ulusal Muhafız gönderilmesi kararını doğurdu. Protestoların yayılması üzerine Teksas Valisi Greg Abbott ve Missouri Valisi Mike Kehoe, eyaletlerinde de Ulusal Muhafızları göreve çağırdı.

TARİHİ BİR ASKERİ GEÇİT

Son büyük askeri geçit töreni, 1991’de Körfez Savaşı’nın sona ermesi nedeniyle gerçekleştirilmişti. Daha önceki benzer bir etkinlik ise 1961’de Başkan John F. Kennedy’nin göreve başlamasıyla yapılmıştı. Trump, göreve geldiği ilk dönemden itibaren büyük çaplı bir askeri geçit töreni düzenleme isteğini dile getirmişti; ancak yüksek maliyet ve siyasi eleştiriler nedeniyle bu fikir daha önce rafa kaldırılmıştı.