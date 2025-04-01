Trump Orta Doğu Planlarını Açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, eğlence sektöründeki karaborsa bilet satışlarının önüne geçmek amacıyla başkanlık kararnamesine imza attıktan sonra Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ÜÇÜNCÜ KEZ ADAYLIĞIMI İSTİYORLAR

Trump, çok sayıda kişinin üçüncü kez aday olmasını beklediğini ifade etti. “İnsanlar aday olmamı istiyor. Bunun bir yolu olduğunu söylüyorlar ama bu konuda bir araştırma yapmadım” diyen Trump, olası bir yarışta Demokratların eski Başkan Barack Obama’yı rakip olarak getirme ihtimali hakkındaki soruya ise esprili bir dille, “Bunu çok isterim” yanıtını verdi. Bu rekabetin “güçlü bir mücadele” olacağını da ekledi.

GÜMRÜK VERGİLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Trump, iki gün içinde uygulamaya girecek karşılıklı gümrük vergilerini de gündeme getirdi. “Bize ne talep ediyorlarsa biz de onlardan aynısını istiyoruz, ama biz daha nazik davranıyoruz” diyerek, bu vergilerin bazı durumlarda rakip ülkelerinkine nazaran daha düşük olacağını belirtti.

ELON MUSK HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Basın toplantısında, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına getirdiği Elon Musk’ın pozisyonu da merak konusu oldu. Trump, Musk’ın “harika biri” olduğunu, ancak yönetmesi gereken büyük bir şirketinin bulunduğunu ifade etti. Musk’ın mümkün olduğunca görevde kalmasını istediğini belirten Trump, DOGE’nin geleceğiyle ilgili kesin bir öngörüde bulunmadı.

KUZey KORE İLE İLİŞKİLER

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ilişkilerini de değerlendiren Trump, Pyongyang yönetimiyle açık diyalogların önemine vurgu yaptı. “Kendisiyle iyi bir ilişkimiz var. Kim Jong-Un akıllı bir adam” sözleriyle, Kuzey Kore’nin büyük bir nükleer güç olduğunu belirtti ve bu konuya dair ileriki süreçte gelişmeler olabileceğini hatırlattı.

ORTA DOĞU’DA ZİYARET PLANI

Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapacağına dair haberleri doğruladı ve programının yalnızca Suudi Arabistan ile sınırlı kalmayacağını açıkladı. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) de kapsayan bir ziyaret planladığını belirten Trump, bu ülkelerle güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu vurguladı. Suudi Arabistan’ın ABD’ye 1 trilyon dolarlık yatırım yapmayı kabul ettiğini ekleyerek, “Bu, Amerikan şirketleri için büyük iş fırsatları anlamına geliyor” dedi. Trump’ın Mayıs ortasında Suudi Arabistan’a gitmesi bekleniyor.