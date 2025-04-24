Trump, Otomobil Tarifelerini Değiştirmeyecek

ABD BAŞKANINDAN GÜMRÜK VERGİLERİ AÇIKLAMASI

NEW ABD Başkanı Donald Trump, otomobiller ve otomobil parçalarıyla ilgili gümrük vergilerinde bir değişiklik yapmayı düşünmediğini açıkladı. Oval Ofis’te başkanlık kararnameleri imzaladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Çin’e yönelik tarifelerin ne kadar sürede düşürülebileceğini soran bir muhabire, “Onlara bağlı.” dedi. Trump, 90 ülkenin tarifeler hakkında kendileriyle iletişim kurduğunu ve bu ülkelerin anlaşma yapmak istediğini belirtti.

ADALET VURGUSU VE TARİFELER

Trump, “Kazıklama” anlaşmaları yerine adil anlaşmalar yapacaklarını ifade ederek, “Bence harika anlaşmalar yapacağız. Eğer bir şirketle ya da ülkeyle anlaşma yapmazsak tarifeyi belirleyeceğiz. Önümüzdeki iki, üç hafta içinde belirleyeceğiz.” şeklinde konuştu. Çin için de yeni bir tarif oranı belirlenebileceğinin altını çizen Trump, şu anda birçok ülkeyle müzakerelerde bulunduklarını belirtti.

FAİZ ORANLARINA YORUM VE KANADA SİNYALLERİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile henüz görüşmediğini ancak ileride konuşabileceğini söyleyen Trump, “Faiz oranlarını düşürmeyerek hata yaptığına inanıyorum. Faiz oranlarını çok yüksek tutuyor.” ifadelerini kullandı. Kanada’ya yönelik otomobil tarifelerinin yükselebileceği sinyali veren Trump, Kanada’ya yüzde 25 tarife uygulandığını hatırlatarak, bu oranın otomobillere yönelik artabileceğini açıkladı. Trump, “Tarife koymak, ‘Sizin arabalarınızı istemiyoruz, kendi otomobillerimizi üretmek istiyoruz’ demek.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

TARİFE AYARLAMALARI HAKKINDA SON GİDİŞAT

Otomobil ve otomobil parçalarına yönelik tarife ayarlamaları düşünüp düşünmediğine dair bir soruya Trump, “Hayır, şu anda bunu düşünmüyoruz ancak bir noktada yükselebilir.” cevabını verdi. Bu bağlamda, Kanada ile bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını belirtti.