Trump, Papa Francis İçin Yas İlanı

PAPA FRANCIS’İN VEFATI ÜZERİNE YAS İLAN EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Papa Francis’in hayatını kaybetmesi üzerine ülkede resmi yas ilan etti. Ayrıca Trump, ABD’deki ve yurtdışındaki tüm kamu binalarında bayrakların, Papa Francis’in defin gününde gün batımına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi.

PAPA FRANCIS’E DUYDUĞU SAYGIYI BELİRTTİ

Trump, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in 88 yaşında vefat etmesinin ardından, Papa’ya olan derin saygısını dile getirdi. Başkan, Amerikan Anayasası ve yasalarının kendisine verdiği yetkiye dayanarak bu düzenlemeyi gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca bu uygulamanın, Papa Francis’in anısına saygı göstermek amacı taşıdığını ifade etti.

Başkan Trump, buyruğu doğrultusunda yalnızca Beyaz Saray’da değil, tüm kamu binalarında, federal arazilerde, askeri karargahlarda ve deniz üslerinde, ayrıca ABD’nin yurtdışındaki büyükelçilik, konsolosluk ve diplomatik temsilciliklerinde de bayrakların aynı şekilde yarıya indirilmesi gerektiğini açıkladı.

– WASHINGTON