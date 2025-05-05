Trump, “Papa” Görseliyle İlgili Kompleks

TRUMP’IN YAPAY ZEKÂ GÖRSELİNE TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin “Papa” görünümünde tasvir edildiği yapay zeka görseliyle ilgisinin olmadığını ve bunun nereden kaynaklandığını bilmediğini belirtti. Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir törende, Amerikan futbolu oyuncu seçmelerinin Washington’da yapılacağını açıkladıktan sonra gündeme dair soruları yanıtladı.

GÖRSELİN YANLIŞ ANLAŞILDIĞI SAVUNUSU

Başkan Trump, kendisini “Papa” gibi gösteren yapay zeka ürünü görselin Katolik dünyasında yarattığı rahatsızlıkla ilgili gelen bir soruya yanıt verdi. Trump, “yalan haber” medyasının durumu yanlış şekilde sunduğunu iddia etti. “Benim bununla hiçbir ilgim yok. Birisi benim Papa gibi giyindiğim bir fotoğrafımı uydurmuş ve internete koymuş. Bunu yapan ben değilim. Nereden geldiği hakkında hiçbir fikrim yok” dedi.

Trump, söz konusu görselin bir “şaka” olduğunu ve Katolikler arasında bir dini rahatsızlık yaratacak bir durum olmadığını savundu. Bir muhabirin “Ama bu görsel Beyaz Saray hesabından da paylaşıldı” şeklindeki sorusuna ise “Bırak bunları. Sadece biri eğlenmek için yapmış, sorun değil. Biraz eğlenmek lazım, değil mi?” şeklinde karşılık verdi. Hafta sonu, Trump’ı “Papa” olarak gösteren yapay zeka ile üretilmiş fotoğraf, Trump’ın Truth Social hesabından paylaşılmış ve daha sonra Beyaz Saray’ın resmi X hesabı da aynı görseli yayınlamıştı.