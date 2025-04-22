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Trump, Papa’nın Cenaze Törenine Katılacak

ABD BAŞKANINDAN ÖNEMLİ DUYURU

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminin ilk yurt dışı seyahati için Roma’ya gidecek. Bu seyahat, Papa Franciscus’un cenaze törenine katılmak amacıyla gerçekleştirilecek. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda cenaze törenine katılacağını duyurdu.

PAPA’NIN CENAZE TÖRENİNE KATILMA HEYECANI

Trump, “Melania ve ben, Papa Franciscus’un Roma’daki cenaze törenine katılacağız. Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu önemli etkinlik, Başkan Trump ve eşi Melania için özel bir anlam taşıyor.

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