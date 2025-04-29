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Trump, Papa Olmayı İsterim Dedi

TRUMP’IN ESPİRİLİ CEVABI

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Papa’nın kim olmasını istediğine dair soruya esprili bir yanıt verdi. Trump, bu yanıtının ardından sosyal medyada gündem haline geldi. Beyaz Saray’ın bahçesinde Michigan eyaletine hareketinden önce basın mensuplarının karşısına çıkan Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

PAPA OLMAK İSTERDİM

Bir gazetecinin “Yeni Papa’nın kim olmasını istersiniz?” sorusuna Trump, “Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. New York’ta çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım neler olacağını göreceğiz.” şeklinde bir cevap verdi. ABD Başkanı’nın bu esprili ifadesi, kısa süre içinde sosyal medyada büyük ilgi gördü. Beyazay’ın yönetimindeki bazı X hesapları da Trump’ın bu söylediği videoyu paylaştı.

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