Trump: Parayla İlişim Her Zaman İyi

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu çerçevesinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etti. Bu üç ülkede ayrı ayrı önemli anlaşmalar imzalayarak trilyonlarca dolarlık yatırım elde ettiklerini belirtti.

İKİNCİ DÖNEM HEDEFİ

Trump, başkanlığının ikinci döneminde 10 trilyon dolarlık yatırım toplama hedefi bulunduğunu ifade etti. Orta Doğu seyahatinin ardından, “Ülkemiz için trilyonlarca dolar yatırım topladık. Suudi Arabistan ve Katar’da çok iyi dostlarımız var.” diye konuştu.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN YATIRIM

Suudi Arabistan ziyaretinde, 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü aldı. Ayrıca, iki ülke arasında, değeri yaklaşık 142 milyar dolar olan “tarihteki en büyük silah satış anlaşması” imzalandığı bildirildi.

KATAR İLE BÜYÜK ANLAŞMALAR

Katar’da 1,2 trilyon dolarlık ekonomik iş birliği taahhüdü görüşmesi gerçekleştirdi. Katar Hava Yolları ile Boeing arasında 160 uçak alımı için 200 milyar dolarlık havacılık tarihindeki en büyük anlaşma imzalanırken, Katar’daki el-Udeid Amerikan üssünde yaptığı konuşmada, 42 milyar dolarlık THAAD balistik füze savunma sistemi ve MQ-9B Skyguardian insansız hava araçları alımı için anlaştıklarını paylaştı.

BAE’Yİ ZİYARET ETTİ

Trump, Orta Doğu turunun son durağı olan BAE’de Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşerek, BAE’nin ABD’ye 10 yıllık süreçte yapacağı 1,4 trilyon dolarlık yatırım için teşekkür etti.

KÜRESEL EKONOMİK POTANSİYEL

Doha’da iş dünyası liderleriyle yapılan toplantıda Trump, Körfez turunun 4 trilyon dolara kadar anlaşma getirebileceğini söyledi. “Bu bir rekor tur. Daha önce dört veya beş günde toplam 4 trilyon dolar toplayabilecek bir tur hiç olmadı.” diyerek temaslarının ekonomik boyutuna dikkat çekti.