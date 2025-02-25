Trump, Pentagon’da Değişikliklere Devam Ediyor

BAŞKAN TRUMP’IN KARARLARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Genelkurmay Başkanı Mark Milley’nin yerine General Brown’ı görevden alması konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Leavitt, Trump’ın arzu ettiği ordu mensubunu görevden alıp yerine yeni birini aday gösterme hakkına sahip olduğunu belirtiyor.

TRUMP’IN YARGILAMASI

Leavitt, Trump’ın General Brown’ı görevden almasının gerekçesini “Başkan Trump, General Brown’ın işini kötü yaptığını düşünüyordu” sözleriyle açıkladı. Ayrıca, Pentagon’daki değişimlerin zamanının geldiğini vurguladı. “Üst üste yedi denetimden geçemediler. Birleşik Devletler ordusuna güven düşük seviyede,” ifadeleriyle durumu değerlendirdi.

DEĞİŞİM SÜRECİNİN DEVAMI

Leavitt, Trump’ın Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte Pentagon’daki üst düzey ekipte değişiklik yapmayı sürdüreceğini ve bu değişimlerin devam edeceğini ifade etti. ABD Başkanı Trump, kısa süre önce General Mark Milley’nin yerine Genelkurmay Başkanı olarak General Brown’ı görevden alarak, Hava Kuvvetleri’nden korgeneral rütbesiyle emekli olan Dan Caine’i yeni aday olarak göstermişti. Caine, son olarak Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nda (CIA) askeri işlerden sorumlu yardımcı direktör olarak görev yapıyordu. General Brown, ABD tarihinde Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenen ikinci siyahi Amerikalı olarak tarihe geçti.