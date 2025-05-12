Trump, Perşembe Türkiye’ye gelebilir

TÜRKİYE’NİN BARİŞ DİPLOMASİSİ DÜNYA İÇİN ÖRNEK OLACAK

Türkiye’nin barış diplomasisi, tüm dünyaya örnek olabilecek nitelikte ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın attığı adımlarla Rusya-Ukrayna savaşı sona yaklaşırken, Rusya ve Ukrayna arasında perşembe günü İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu önemli görüşmeler, dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da gündeminde yer alıyor.

TOPLANTIDAN BEKLENTİLER

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis’te Rusya-Ukrayna konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump, İstanbul’da yapılacak olan toplantıya dikkat çekerek, “(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile gerçekleştirilecek toplantı çok önemli. Bu görüşmenin yapılması için ciddi şekilde ısrar ettim. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüşmeler için etkili bir ev sahibi olacağına inandığını belirtti ve “İki ülke liderinin İstanbul’da buluşacağını düşünüyorum. Ben de o gün nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu’da olabilirim ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim.” dedi.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusundaki işbirliklerine de değindi. “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda bazı çalışmalar yapıyoruz, yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek.” şeklinde konuşarak, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarını hafifletebileceğine yönelik ipuçları verdi.

TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUK ROLÜ

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta sürekli temas halinde bulunarak önemli bir arabuluculuk rolü üstlendi ve diplomatik çabalarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Türkiye, 10 Mart 2022’de Antalya’da düzenlenen 2. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile o dönemki Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’yı bir araya getirdi. Aynı yıl Türkiye’nin yoğun diplomasi çabalarının sonucunda, taraflar İstanbul’da bir araya geldi ve 22 Temmuz 2022’de “Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması” imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos 2022’de Lviv’i ziyaret ederek savaşın başlamasından sonra iki ülkeye de ziyaret gerçekleştiren tek NATO ülkesi lideri olarak tarihe geçti. Bunun yanı sıra, Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında 22 Eylül 2022’de gerçekleştirilen esir takasında da arabuluculuk rolü üstlendi. Türkiye’nin, birlikte gerçekleştirdiği arabuluculuk faaliyetleri sayesinde, Ağustos 2024’te ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren geniş kapsamlı takas operasyonu yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonundaki esir takası, son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak kaydedildi.