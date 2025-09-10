Trump, Polonya’daki Rus İHA’ları hakkında konuştu

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN RUSYA’NIN İHA SALDIRISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya’nın hava sahasını ihlal eden Rusya’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) düşürülmesi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. Tüm Avrupa ve NATO ülkelerini alarma geçiren bu saldırıya dair konuşan Trump, “Rusya’nın Polonya hava sahasını dronlarla ihlal etmesi de neyin nesi? Hadi bakalım başlıyoruz” dedi. Polonya, Rusya’nın Ukrayna’daki hedeflere yaptığı saldırılar sırasında hava sahasını birçok kez ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurmuştu.

NATO HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Varşova, bu ihlali bir saldırı eylemi olarak tanımlayarak savaşa ilk kez müdahil oldu. NATO hava savunma sistemleri de bu durumda devreye sokuldu. Ayrıca, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya karşı gerçekleştirilen gece boyunca süren saldırılarda Rus insansız hava araçlarının Polonya’yı hedef almadığını belirtti.