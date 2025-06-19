Trump, Powell’ı Aptal Olarak Nitelendirdi

TRUMP’IN FED BAŞKANI’NA ELEŞTİRİLERİ SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası’nın aldığı faizi sabit bırakma kararının ardından FED Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini artırıyor. Trump, göreve geldiği günden itibaren birçok defa Powell’ı istifaya davet etmiş ve kendisini sert bir şekilde eleştirmişti. Son olarak Trump, sosyal medya hesabından bir haberi alıntılayarak Powell’ı “tarihin en kötüsü ve aptal” olarak tanımladı.

POWELL’A AÇIKLAMALAR YAPTI

Faiz oranlarının sabit kalmasının ardından Trump, sosyal medya hesabından “Çok geç. Powell en kötüsü, Amerika’ya milyarlarca dolara mal olan gerçek bir aptal.” ifadelerini kullandı. Trump daha önce de Powell’a yönelik “aptal” demişti. Ayrıca aynı paylaşımda “Faiz indirmezse derhal istifa etmeli” başlıklı bir haberi de alıntıladı.

PULTE’NİN ÇAĞRISI

Trump, açıklamalarında Fannie Mae ve Freddie Mac’in düzenleyicisi Bill Pulte’nin ifadelerini aktardı. Pulte, para politikası yapıcılarının kısa vadeli faiz oranlarını değiştirmemesi üzerine Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’a, kısa vadeli faiz oranlarını düşürmemesi durumunda istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

FAİZ ORANLARI SABİT KALDI

ABD Merkez Bankası, faiz oranlarını yüzde 4.25 ile 4.50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Bu durum, Trump’ın tepkilerini daha da körüklemeye neden oluyor.