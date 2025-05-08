Trump, Powell’ı Aptal Olarak Tanımladı

ABD BAŞKANI TRUMP’IN SERT ELEŞTİRİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamalarla gündemde kalmaya devam ediyor. Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirilerde bulunarak, “Jerome Powell hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum!” sözleriyle dikkat çekti. Trump, petrol ve enerji fiyatlarının düştüğünü, neredeyse tüm maliyetlerin azaldığını ve enflasyonun neredeyse ortadan kalktığını belirtti. Ayrıca, tarife gelirinin ABD’ye akmaya devam ettiğini ifade etti.

FAİZ POLİTİKASINA YAKLAŞIMI

Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini savunuyor ve bu konuyu her fırsatta dile getiriyor. Ancak, Federal Reserve (Fed) enflasyondaki olağanüstü yükselişi kontrol altına almak amacıyla temkinli bir faiz politikası izliyor. Fed, ekonomik veriler ve piyasa koşulları doğrultusunda hareket ederek, faiz oranlarını belirli bir düzeyde tutmaya çalışıyor.