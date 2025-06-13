Dünya

Trump: Powell’ı Görevden Almayacağım

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TRUMP, POWELL İLE İLGİLİ PLANLARINI AÇIKLIYOR

Birkaç gün önce ABD Merkez Bankası’nın yeni başkanını “yakında” belirleyeceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden almayı düşünmediğini ifade etti. Kısa vadeli borç ödemeleri nedeniyle faiz oranlarının düşürülmesini istediklerini aktaran Trump, bu düşüşle yılda 300 milyar dolar tasarruf edileceğini savundu.

FAİZ ORANLARINA YAKLAŞIMI

Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikte Trump, “Yalan haberler, ‘Ah, onu kovarsanız, bu çok kötü olur, çok kötü olur’ diyor. Neden bu kadar kötü olacağını bilmiyorum ama onu kovmayacağım” şeklinde konuştu. Powell için “ahmak” kelimesini kullanan Trump, “Diyelim ki bir yıl sonra enflasyon oldu, artır faizleri, benim için sorun değil. Ben varım. Seni arayan ben olurum. Bunun için de çok geç kalacaktır. Ama artır faizleri. Bu kadar yüksek tutmak zorunda değilsin” dedi. Trump, enflasyon durumunun yükselmesi halinde faizlerin artırılmasına karşı olmadığını belirtti, ancak şu an düşüşte olduklarını ve borçlanmaya gideceklerini ifade etti.

PETROL FİYATLARINDAN MEMNUN OLMADIĞINI BELİRTİYOR

Trump, artan petrol fiyatlarından da memnun olmadığını dile getirerek, ekonomik durumla ilgili endişelerini vurguladı. Bu konudaki görüşleri, faiz oranları ve enflasyon hakkında daha net bir resim çizmeye yardımcı oluyor.

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