Trump, Powell’ı Görevden Almayı Planlamıyor

TRUMP’IN FED BAŞKANI İLE İLİŞKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2026’da görev süresi sona ermeden önce ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın görevine son vermeyeceğini açıkladı. Trump, NBC televizyonuna verdiği röportajda ekonomi ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

FAİZ ORANLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Trump, Powell’ın faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bir noktada faiz indirecek. Bana bayılmadığı için indirmemeyi tercih ediyor.” ifadesini kullandı. Powell’ı görevden almayı düşünüp düşünmediği sorulunca, “Hayır, neden böyle bir şey yapayım ki? Zaten kısa bir süre içinde yerine yeni birini atayabiliyorum.” yanıtını verdi.

POWELL’A YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

Son zamanda Fed Başkanı Powell’a yönelik eleştirilerini artıran Trump, geçtiğimiz ay sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Powell’ın faiz oranlarını düşürmede “çok geç kaldığını” ifade ederek, onun işine son verilmesini talep etmişti. Trump, defalarca faizlerin indirilmesi konusunda çağrıda bulunsa da, daha sonra Powell’a karşı eleştirilerinin tonunu değiştirmişti. Ancak, faiz oranlarının düşürülmesi konusundaki taleplerinin arkasında durmaya devam etti.