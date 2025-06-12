Dünya

Trump: Powell’ı Kovmayacağım

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ABD BAŞKANINDAN FED CUMHURBAŞKANINA AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, birkaç gün önce ABD Merkez Bankası’nın başkanını “yakında” belirleyeceğini ifade etti. Perşembe günü yaptığı açıklamada, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden almayı düşünmediğini söyledi. Kısa vadeli borç ödemeleri nedeniyle faiz oranlarının düşürülmesini talep eden Trump, faiz oranlarında bir puanlık bir azalma ile yılda 300 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini belirtti.

YALAN HABERLER VE FAİZ ORANLARI ÜZERİNE KONUŞTU

Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte Trump, “Yalan haberler, ‘Ah, onu kovarsanız, bu çok kötü olur, çok kötü olur’ diyor. Neden bu kadar kötü olacağını bilmiyorum ama onu kovmayacağım” şeklinde konuştu. Powell için “ahmak” kelimesini kullanan Trump, “Diyelim ki bir yıl sonra enflasyon oldu, artır faizleri, benim için sorun değil. Ben varım. Seni arayan ben olurum. Bunun için de çok geç kalacaktır. Ama artır faizleri. Bu kadar yüksek tutmak zorunda değilsin. Eğer (enflasyon) yükselirse, (faiz oranlarını) artırmana karşı değilim ama şu an düşüşteyiz ve borçlanmaya gidiyoruz, bir şeyleri zorlamam gerekebilir.” ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARINA DA DEĞİNDİ

Trump, açıklamalarında artan petrol fiyatlarından da memnun olmadığını ifade etti. Bu konunun, ekonomideki dalgalanmalar üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

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