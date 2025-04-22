Trump, Powell’ı Yavaş Davrandığı İçin Eleştirdi

TRUMP’IN ELEŞTİRİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarını indirmediği için ABD Merkez Bankası Başkanını “büyük bir kaybeden” olarak nitelendirdi ve bu durum, ABD’deki hisse senetleri ve doların değerinin tekrar düşmesine yol açtı. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, Jerome Powell’ın ekonomik gelişmelere karşı sürekli olarak yavaş tepki verdiğini ifade etti. Trump, Powell’ı, ekonomiyi canlandırmak amacıyla faiz oranlarını “önceden” düşürmeye davet etti. “Büyük bir kaybeden olan Bay Çok Geç, faiz oranlarını ŞİMDİ düşürmezse ekonomide bir YAVAŞLAMA olabilir” şeklinde bir uyarıda bulundu.

PİYASALARDAKİ DALGALANMA

Trump’ın eleştirileri, gümrük tarifeleri planlarının borsada satışlara neden olduğu ve ekonomide durgunluk kaygılarını artırdığı bir dönemde geldi. Trump’ın ilk döneminde FED’in başına getirdiği Powell ile yaşanan artan görüş farklılıkları, piyasadaki çalkantıyı daha da derinleştirdi. ABD’nin en büyük 500 şirketinden oluşan S&P 500 endeksi, Pazartesi günü yaklaşık %2.4 oranında düştü. Yılbaşından bu yana ise endeks, değerinin yaklaşık %12’sini kaybetti. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması %2.5 düşüş yaşarken, bu yıl toplamda yaklaşık %10 değer kaybetti. Nasdaq da %2.5’ten fazla düşerek, Ocak ayından bu yana yaklaşık %18 değer yitirdi.

DOLAR VE GÜVENLİ VARLIKLAR

Dolar ve ABD devlet tahvilleri, piyasaların çalkantılı dönemlerinde genellikle güvenli liman olarak kabul ediliyor. Ancak son dönemde bu güvenli limanlar da çalkantılardan etkilenmedi. Doların, Euro dahil birçok para birimi karşısındaki gücünü ölçen dolar endeksi, Pazartesi günü 2022’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Yatırımcıların Hazine tahvillerini ellerinde tutmak için talep ettikleri daha yüksek getiri ile ABD devlet borç tahvilleri faizleri de yükseldi. Yatırımcıların “güvenli liman” olarak adlandırılan varlıkları aramaları, altın fiyatlarını da yeni bir rekor seviyeye taşımış durumda. Spot altın, Pazartesi günü ilk kez ons başına 3.400 $ dolar sınırını aştı.

POWELL’A YÖNELİK BEKLENTİLER

Trump’ın Powell’a yönelik eleştirileri, görevdeki ilk dönemine kadar uzanıyor. Seçim galibiyetinin ardından Powell’ı borçlanma maliyetlerini düşürmeye çağırmıştı. Trump’ın son açıklaması, Powell’ın kendisinin gümrük vergilerinin fiyatları artıracağı ve ekonomiyi yavaşlatacağı yönündeki uyarılarının akabinde geldi. Geçtiğimiz hafta Trump, Powell’ın kovulması için kamuoyu önünde çağrıda bulundu ve “Powell’ın görevine çabucak son verilmeli” ifadelerini kullandı. Merkez Bankası’nın bağımsızlık geleneği göz önüne alındığında, böyle bir hamlenin tartışmalı ve yasalar açısından sorunlu olabileceği değerlendiriliyor. Powell, geçen yıl yaptığı bir açıklamada, Başkan’ın kendisini görevden alma yetkisinin bulunmadığına inandığını söylemişti. Ancak Trump’ın üst düzey ekonomi danışmanlarından biri, Cuma günü itibarıyla bu seçeneğin değerlendirilmekte olduğunu bildirdi.