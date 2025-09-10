TrUmP, Protesto Edildi, Gazze Sorunu

PROTESTO GÜNDEMİ

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da bir restorana yaptığı ziyaret sırasında Gazze’deki İsrail’e destek vermesi nedeniyle protestolarla karşılaştı. Tüm şehrin daha güvenli hale gelmesini göstermek amacıyla akşam saatlerinde bir restoranda yemek yemeye giden Trump, yanına Başkan Yardımcısı JD Vance ve bazı kabine üyelerini de aldı.

SAVUNUCU KADINLARIN SESİ

Restorana giriş yaptıkları esnada, savaş karşıtı eylem yapan “CodePink” adlı sivil toplum örgütü üyesi kadınlar, Trump’ı protesto etti. Protestocular, “Filistin’e özgürlük, Washington’a özgürlük” diye seslenirken, Gazze’deki açlık sorununa dikkat çeken sloganlar attı. Bir grup kadın, “Trump, bugünün Hitleri” ifadesiyle Trump’a karşı seslerini yükseltti.

TALİMAT VE DEVAM EDEN PROTESTO

Göstericileri uzaktan izleyen Trump, daha sonra göstericilerin dışarı çıkarılması için el işaretiyle talimat verdi. Restorandan çıkarılan protestocular, Filistin ve Gazze lehine sloganlarını atmaya devam etti.