Haberler

Trump, “Putin Anlaşmak İstemeyebilir” Dedi

TRUMP’IN UKRAYNA AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından yeni açıklamalarda bulundu. Trump, Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işlerini iyi yaptığını belirtti. Ayrıca, Zelenskiy’nin Rusya ile savaşın sona ermesi için biraz esneklik göstermesi gerektiğine dikkat çekti. Trump, “Önümüzdeki haftalarda Putin’i anlayacağız. Putin’in anlaşma yapmak istememesi muhtemel” ifadelerini kullandı.

ZELENSKIY VE PUTIN’İN ARASINDAKİ İLİŞKİ

Trump, Zelenskiy ile Putin’in hiçbir zaman ‘en iyi arkadaş’ olamayacaklarını vurguladı, ancak iki liderin ‘karar vermesi gereken kişiler’ olduğunu söyledi. Fransa, Almanya ve İngiltere’nin Ukrayna’nın güvenlik garantisi kapsamında asker göndermeyi talep ettiğini aktaran Trump, Kiev’in NATO’ya katılmayacağını belirterek, “Bir çeşit güvenlik olacak, NATO olamaz. Her zaman Ukrayna’nın, Rusya ve Avrupa arasında bir tampon olduğunu düşündüm” dedi.

Trump, Avrupa liderlerinin önünde Putin’i aramadığını ifade etti. “Putin’le sıcak ilişkiler kurmak iyi bir şey. Zaman kaybetmek istemiyorum, sadece savaşı sonlandırmak istiyorum” diyen Trump, Ukrayna’nın NATO’ya katılmasının Ruslar için her zaman kabul edilemez bir durum olduğunu hatırlattı. Ayrıca, bu durumun tarihsel olarak Putin’den çok öncelere dayandığını da ekledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Karabük’te Soygun Girişimi Gerçekleşti

Karabük'te bir kuyumcuya boncuk atan tabancayla soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haberler

Samsun’da 11 Bin 300 Eczaya El Konuldu

Samsun'da narkotik ekipleri, bir araçta 11 bin 300 sentetik ecza buldu. Olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.