Trump, Putin’e Ağır Sonuçlar Uyarısı Yaptı

TRUMP’IN PUTİN İLE GÖRÜŞME PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’daki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşı durdurma konusunda uzlaşma sağlamaması durumunda Rusya’nın “ağır sonuçlarla” karşılaşacağını ifade etti. Trump, Kennedy Center’da düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 15 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan bu zirve ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

SAVAŞI DURDURMAZSA YAPTIRIM UYGULANACAK

Trump, “Cuma günü Putin, savaşı durdurma konusunda uzlaşmaya varmazsa yaptırım uygular mısınız?” sorusuna, “Evet. Şu anda bu yaptırımların ne olacağını söylemeyeceğim, fakat bunun ağır sonuçları olacak” yanıtını verdi. Trump, eğer Putin ile yapacağı görüşme olumlu geçerse, yakında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve kendisinin katılacağı ikinci bir toplantı düzenlemek istediğini belirtti.

İKİNCİ TOPLANTI İHTİMALI

Başkan Trump, “İlk görüşme iyi geçerse hemen ardından kısa bir ikinci görüşme yaparız. Bunu derhal yapmak isterim ve eğer onlar da isterse, Başkan Putin, Başkan Zelenskiy ve benim katılacağım kısa bir ikinci toplantı gerçekleştirebiliriz” diye konuştu. Ancak Trump, zirveden istediği sonuçları elde edememesi halinde ikinci bir görüşmenin gerçekleşmeyeceğini de aktardı. Avrupa liderleriyle yaptığı toplantının oldukça verimli geçtiğini söyleyen Trump, “Rusya savaşı sonlandırmazsa ağır sonuçlara katlanmak zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.