Trump, Putin’e Kızgınlığını Dile Getirdi

TRUMP’IN PUTİN’E YÖNELİK TEPKİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki altı haftalık ateşkes müzakereleri nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “çok kızgın olduğunu” belirtti. NBC News’e verdiği mülakatta Trump, Rus liderin Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin “güvenilirliğini sorgulamasına” karşı öfke duyduğunu aktardı. Trump, Putin müzakerelerde olumlu bir adım atmazsa Rus petrolünü ithal eden ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.

ATEŞKES ANLAŞMAZLIĞI VE VERGİ TEHDİDİ

Trump, “Eğer Rusya ve ben, Ukrayna’da kan akmasını durduracak bir anlaşmaya varamazsak ve eğer bunu Rusya’nın hatası olarak görürsem, Rusya’dan çıkan tüm petrole yönelik ilave vergiler uygularım” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Trump’ın Putin’e yönelik daha önceki söylemlerinde önemli bir değişim olduğunu gösteriyor. Avrupa’nın liderleri, Trump’ın Putin’e yönelik sıcak mesajlar vermesiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

DÜNYA GÜNDEMİNDEKİ GELİŞMELER

Son altı haftada ABD-Ukrayna-Rusya ilişkilerinde kritik gelişmeler yaşandı. Trump, önce Zelenskiy ile Beyaz Saray’da dikkat çekici bir tartışma gerçekleştirdi ve ardından Putin’in taleplerine yeşil ışık yaktığı izlenimini yaratan bir tavır sergiledi. Bugünkü açıklamalar, ABD’nin Rusya’ya karşı “tehditkar” bir dili benimsediği anlamına gelebilir.

PETROL VE İLİŞKİLER ÜZERİNE

Mülakatta Trump, Rusların kendi kızgınlığının farkında olduğunu fakat “Putin’le iyi ilişkileri olduğunu” da belirtti. Trump, “Eğer doğru adımı atarlarsa, kızgınlığım hızlıca geçer” diyerek ilişkilere dair bir umut ışığı bıraktı. Ayrıca, Putin ile bu hafta bir araya geleceğini de ekledi.