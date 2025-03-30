Trump: Putin’e Öfkeliyim, Petrol Vergisi Gelebilir

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN PUTİN İLE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Donald Trump, NBC News ile gerçekleştirdiği röportajda öne çıkan değerlendirmelerde bulundu. Bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

TRUMP’IN PUTİN’E TEPKİSİ

Trump, Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’nin güvenilirliğine dair sarf ettiği sözlere karşı “çok öfkeli” ve “kızgın” olduğunu belirtti. Ayrıca, Rus liderin Ukrayna’da geçici bir hükümet kurulması çağrısının “doğru yönde gitmediğini” ifade etti. Trump, Putin’in bu tür açıklamalarının Zelensky’nin görevden alınmasına yol açabileceğini vurguladı.

RUSYA İLE ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA VERGİ UYGULAYACAK

Trump, eğer Rusya ile Ukrayna’daki kan dökülmesini durdurmak için bir anlaşmaya varamazsa ve bunun kaynağının Rusya olduğunu düşünürse, “Rusya’dan çıkan tüm petrole ikincil vergiler koyacağım” dedi.

PETROL ALIMINA YÜKSEK VERGİ TEHDİDİ

ABD Başkanı, “Eğer Rusya’dan petrol satın alıyorsanız, ABD’de iş yapamazsınız. Tüm petrol için yüzde 25’lik bir vergi uygulanacak, hatta bu vergi yüzde 25 ila yüzde 50 arasında değişebilir” şeklinde konuştu.