Trump, Putin’e Yanıt Vermeli Dedi

TRUMP’IN PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Ukrayna’nın Rus hava üslerine düzenlediği İHA saldırılarına yanıt vermek zorunda olduğunu çok net şekilde ifade etti” ifadesini kullandı. Trump, bu durumun önemine vurgu yaparak, uluslararası ilişkilerde yaşanan gerginliğe dikkat çekti.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEKİ ETKİLER

Bu görüşme, dünya genelindeki güvenlik dengelerini etkileyebilecek bir sürecin başlangıcına işaret ediyor. Trump’ın açıklamaları, hem ABD’nin hem de Rusya’nın stratejik kararlarının yeniden gözden geçirilmesini gerektirebilir. İHA saldırılarının sonuçları ve olası yanıtlar, uluslararası arenada büyük yankı uyandıracak.