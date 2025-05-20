Trump-Putin Görüşmesi Sonrası Açıklama: Yaptırımlar Askıya Alındı

TRUMP’IN PUTİN İLE GÖRÜŞMESİNDEN SONRASI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne dair önemli geliştimelerin yaşanabileceği ihtimalini vurguladı. Trump, Putin’in bu hedefe ulaşmakta kararlı olduğunu ifade etti ve Moskova’ya yönelik yeni yaptırımların şu an için uygulanmayacağını bildirdi.

GÖRÜŞMEDEKİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda, “Ukrayna’daki çatışmanın mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bu konuda yüksek bir şans var” dedi. Ayrıca, Rusya’nın müzakerelerde zaman kazanmaya çalışmadığını belirtti. Eğer somut bir ilerleme sağlanmazsa, ABD’nin bu süreçteki rolünü Avrupa’ya bırakacağını da kaydetti. Trump, “Bence bir şeyler olacak. İşin içinde çok büyük egolar var ama bence bir şeyler olacak. Eğer bir şey olmazsa, ben geri çekileceğim ve onlar da pazarlığa devam etmek zorunda kalacaklar” ifadelerini kullandı.

TASARRUFLAR VE KIRMIZI ÇİZGİLER

Trump, “ABD’nin çatışmanın çözümü konusunda belirli bir kırmızı çizgisi var, ancak müzakereleri zorlaştırmamak için bunu dile getirmeyecek” diyerek bu hassasiyeti göz önünde bulundurarak, Moskova’ya yönelik yeni yaptırımların şu an için devreye girmeyeceğini belirtti. “Bir şeylere ulaşma şansı var. Ama eğer bunu yaparsanız, çok daha kötü şeyler de yapabilirsiniz. Ancak belki de yeni yaptırımların uygulanacağı zaman gelecektir” şeklinde ekledi.

UKRAYNA’DAKİ DURUM VE GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

Trump, Kiev’in ateşkesi sağlamak için yeterince çaba gösterip göstermediğini söylemesi gerektiğini belirtti. Ukrayna’da Amerikan askeri birliklerinin bulunmadığını, bunun ABD için oradaki çıkarların önemsiz olduğu anlamına gelmediğini ifade etti. Ayrıca, Zelenskiy’nin iletişim kurması en kolay liderlerden biri olmadığını vurguladı.

İki devlet başkanının görüşmesi Pazartesi akşamı gerçekleştirilmiş ve iki saatten uzun sürmüştü. Putin, Moskova’nın ateşkesi de kapsayan Ukrayna ile bir mutabakat üzerinde çalışmaya hazır olduğunu belirtmişti. Rusya Devlet Başkanı’nın yardımcısı Yuriy Uşakov, tarafların iki ülke vatandaşlarının tutuklu değişiminin de gündeme geldiğini söyledi. O sırada “dokuz kişiye dokuz kişi” formatı üzerinde çalışıldığı bildirilmişti. Ayrıca, liderler, olası bir yüz yüze görüşmeyi ele almış ve bu görüşmenin verimli geçmesi gerektiği konusunda hemfikir olmuşlardı.

ESİR DEĞİŞİMİ VE GELECEK PLANLAMALARI

Görüşme, geçen Cuma günü İstanbul’da yapılmış ve yaklaşık iki saat sürmüştü. Rus heyetine başkanlık eden Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile “bine bin” şeklinde büyük çaplı bir esir değişiminin planlandığını açıklamıştı. Moskova ile Kiev’in, gelecekteki muhtemel bir ateşkesin şartlarına dair kendi yaklaşımlarını sunmak üzere anlaşmaya vardıkları belirtilmişti.