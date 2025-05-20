Trump-Putin Görüşmesi Sonrası Önemli Açıklama!

ABD BAŞKANI TRUMP’IN PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde önemli gelişmelerin yaşanabileceğini belirtti. Trump, Putin’in bu hedefe ulaşma konusunda kararlı olduğunu ifade ederken, Moskova’ya yönelik yeni yaptırımların şimdilik uygulanmayacağını açıkladı. Trump, görüşmesinin ardından, Ukrayna’daki çatışmanın çözülmesi gerektiğine dair güvenini dile getirdi. Açıklamasında, “Ukrayna’daki çatışmanın mutlaka çözülmesi gerekiyor” diyerek, bu konuda önemli bir şans bulunduğunu vurguladı.

GÖRÜŞMEDE BELİRLİ HASSASİYETLER

Trump, Rusya’nın müzakerelerde zaman kazanmaya çalışmadığını da belirtti. Eğer önemli bir ilerleme sağlanmazsa, ABD’nin bu süredeki rolünü Avrupa’ya bırakacağını kaydetti. Trump, “Bence bir şeyler olacak. İşin içinde çok büyük egolar var ama bence bir şeyler olacak. Eğer bir şey olmazsa, ben geri çekileceğim ve onlar da pazarlığa devam etmek zorunda kalacaklar” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, “ABD’nin çatışmanın çözümü konusunda belirli bir kırmızı çizgisi var, ancak müzakereleri zorlaştırmamak için bunu dile getirmeyecek” dedi. Bu nedenlerden dolayı Moskova’ya yönelik yeni yaptırımların uygulanmayacağını açıkladı.

UKRAYNA’DAKİ DURUM VE ÇABA

Trump, “Bir şeylere ulaşma şansı var. Ama eğer bunu yaparsanız, çok daha kötü şeyler de yapabilirsiniz. Ancak belki de yeni yaptırımların uygulanacağı zaman gelecektir” dedi. Kiev’in ateşkesi sağlamak için yeterince çaba gösterip göstermediğini söyleyemeyeceğini belirtti. Trump, Ukrayna’da Amerikan askeri birliği bulunmadığını ancak bunun ABD’nin oradaki çıkarlarının önemsiz olduğu anlamına gelmediğini vurguladı. Ayrıca, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’nin iletişim kurması en kolay liderlerden biri olmadığını ifade etti.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

İki devlet başkanının görüşmesi Pazartesi akşamı gerçekleşti ve iki saatten uzun sürdü. Putin, Moskova’nın ateşkesi de kapsayan bir mutabakat üzerinde çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Rusya Devlet Başkanı’nın yardımcısı Yuriy Uşakov, tarafların iki ülke vatandaşlarının tutuklu değişimi konusunu gündeme getirdiğini de açıkladı. Görüşmeler sırasında, “dokuz kişiye dokuz kişi” formatı üzerinde çalışıldığı belirtilmişti. Liderler, karşılıklı olası bir yüz yüze görüşmeyi de ele almış ve bu görüşmenin verimli geçmesi gerektiği konusunda hemfikir olmuşlardı.

BİREYSEL GÖRÜŞMELERİN ARAŞTIRMASI

Geçen Cuma İstanbul’da yapılan bir başka görüşme de yaklaşık iki saat sürmüştü. Rus heyetine başkanlık eden Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile “bine bin” tarzında büyük kapsamlı bir esir değişiminin planlandığını duyurdu. Bunun yanı sıra, Moskova ile Kiev’in, gelecekteki muhtemel ateşkes koşullarını sunmak üzere anlaşmaya vardıkları bilgisi verildi.